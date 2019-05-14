2019-05-14T13:53:30+03:00
Происшествия

В Геленджике приезжий напал на местную жительницу, у которой снимал квартиру

Он угрожал ей кухонным ножом и требовал, чтобы она отдала ему все деньги
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике приезжий напал на местную жительницу, у которой снимал квартируВ Геленджике приезжий напал на местную жительницу, у которой снимал квартируФото: Архив "КП"
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В Геленджике 34-летний приезжий из сопредельной республики напал на местную жительницу, у которой снимал квартиру. Женщина пришла к нему за арендной платой.

- Мужчина схватил кухонный нож и стал угрожать потерпевшей убийством. Он потребовал, чтобы она отдала ему все имеющиеся деньги. Злоумышленник связал женщину скотчем, нашел в ее сумке банковскую карту и заставил сказать пин-код, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Местный житель услышал женские крики о помощи и вызвал полицию. Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

В отношении 34-летнего приезжего из сопредельного государства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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