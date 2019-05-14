Сочинских леопардов выпустят в Дагестане

14 Май 14:06 2019-05-14T14:06:36+03:00

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Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда на Кавказе планирует выпускать детенышей леопарда в Тляротинском заповеднике.

- На Кавказе есть 3 места, где леопарды смогут жить в безопасности, - говорит Валерий Шмунк, директор регионального отделения «Российский Кавказ» Всемирного фонда дикой природы. – Один из них Кавказский биосферный заповедник, второй нацпарк «Алания» в Северной Осетии, а третий Тляротинский заповедник в Дагестане. Последний мы рассматриваем из-за большой кормовой базы, но есть проблема. В состав заповедника входят и маленькие деревни, где народ зарабатывает охотой. Прежде, чем выпускать туда леопардов, нужно сообщить об этом населению и изменить границы заповедника с учетом населенных пунктов.

С 2016 года Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда на Кавказе в естественную среду обитания выпустил шесть леопардов. Два из них убиты браконьерами, а один пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU