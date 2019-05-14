На Кубани нашли пропавшего пенсионера

14 Май 14:41 2019-05-14T14:41:04+03:00

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77-летний пенсионер 12 мая ушел из дома в станице Калининской и не вернулся. Его дочь обратилась к спасателям на второй день. 13 мая на поиски пожилого мужчины отправились сотрудники Тимашевского отряда «Кубань-СПАС». Обследовав близлежащую территорию, мужчину не нашли.

- Сегодня утром поиски продолжились и около 12:30 пропавшего пенсионера обнаружили в 4 километрах от его дома, - сообщает пресс-служба ГКУ "Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС». - Он находился на берегу реки Понура в камышах и звал на помощь. Спасатели доставили мужчину в больницу станицы Калининской.

ИСТОЧНИК KP.RU