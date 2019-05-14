Гандбольная «Кубань» сразится за бронзовые медали чемпионата России в Краснодаре

14 Май 15:43 2019-05-14T15:43:25+03:00

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19 мая в Краснодаре во дворце спорта «Олимп» в 16:00 начнется матч за бронзовые медали чемпионата России. Гандбольная «Кубань» сыграет со звенигородской «Звездой».

- Наш клуб уже завоевал путевку в Кубок Европейской федерации гандбола на новый сезон. А победа в споре со «Звездой» принесет «Кубани» вторые за последние три сезона бронзовые награды чемпионата России, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в гандбольном клубе. - В сезоне 2016- 2017 года именно эти команды боролись за третье место. Тогда «Кубань» одержала две победы над «Звездой» и завоевала медали.

Кстати, в последних встречах со «Звездой» Кубань одерживала верх. Восемь раз краснодарки выигрывали, один раз уступили сопернику и один раз была ничья.

19 мая на площадку гандбольная «Кубань» выйдет уже со своим тренером Евгением Трефиловым, который последние несколько месяцев не мог присутствовать на играх из-за перенесенной на сердце операции.

ИСТОЧНИК KP.RU