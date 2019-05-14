2019-05-14T16:00:38+03:00
Общество

В Краснодаре пропала женщина

Она страдает потерей памяти
Максим ОСОКИН
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Людмила Захарченко. Фото: пресс-служба УМВД России по КраснодаруЛюдмила Захарченко. Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару
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Полиция столицы Кубани разыскивает местную жительницу Людмилу Захарченко. 30 апреля 2019 года она ушла из дома на улице Школьной и до сих пор не вернулась.

- Пропавшей на вид около 50 лет, рост порядка 170 см. Телосложение худощавое, волосы темные, короткие, глаза серо-зеленые, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Особая примета пропавшей - выпуклая родинка на шее справа. В тот день женщина была одета в темно-зеленую куртку, бежевую юбку в черную клетку, розовую шапку с брошью, лакированные балетки. По словам родственников, при себе у нее была бежевая сумка и ксерокопия паспорта. Также выяснилось, что женщина страдает потерей памяти.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Людмилы Захарченко, просят позвонить по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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