В Краснодаре пропала женщина
Полиция столицы Кубани разыскивает местную жительницу Людмилу Захарченко. 30 апреля 2019 года она ушла из дома на улице Школьной и до сих пор не вернулась.
- Пропавшей на вид около 50 лет, рост порядка 170 см. Телосложение худощавое, волосы темные, короткие, глаза серо-зеленые, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Особая примета пропавшей - выпуклая родинка на шее справа. В тот день женщина была одета в темно-зеленую куртку, бежевую юбку в черную клетку, розовую шапку с брошью, лакированные балетки. По словам родственников, при себе у нее была бежевая сумка и ксерокопия паспорта. Также выяснилось, что женщина страдает потерей памяти.
Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Людмилы Захарченко, просят позвонить по телефону 102.
ИСТОЧНИК KP.RU