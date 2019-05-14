В «Орленке» завершилась инклюзивная смена для одаренных детей

14 Май 16:13 2019-05-14T16:14:16+03:00

В проекте участвовал 61 ребенок с нарушениями зрения 10-17 лет из 26 регионов страны

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Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» завершилась инклюзивная программа «Импульс творчества», для одарённых детей с ограниченными возможностями здоровья. В проекте участвовал 61 ребёнок с нарушениями зрения 10-17 лет из 26 регионов страны. Все они– победители окружных туров IX Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», реализуемого фондом Дианы Гурцкая «По зову сердца».

В ходе смены дети под наставничеством педагогов «Орлёнка», прошедших специальную подготовку, занимались хореографией, вокалом и декоративно-прикладным творчеством, развивали навыки коммуникации, участвуя в интеллектуальных и тактильных играх.

Финальным событием программы стал гала-концерт «Зажигая звёзды», на котором участники инклюзивной смены представили свои концертные номера.

Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"

Ребят поприветствовали заслуженная артистка России Диана Гурцкая и заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Ирина Терехина, которая зачитала орлятам обращение министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

«Дорогие друзья, от имени министерства просвещения РФ приветствую участников, гостей и организаторов традиционной специализированной смены «Импульс творчества». Здесь в «Орлёнке» каждый смог поделиться радостью достижений с ребятами из разных регионов России, показать, что сила человеческого духа не имеет границ, а сердечная теплота и дружба творят чудеса. Выражаю особую благодарность наставникам и педагогам, неравнодушие и профессионализм которых дают мощный импульс для воплощения детской энергии. Искренне желаю всем участникам гала-концерта здоровья, успехов в учёбе, а также уверенности в своих силах для реализации самых смелых планов», — говорится в письме министра просвещения РФ.

Кульминацией концерта стало совместное исполнение песен орлятами и Дианы Гурцкая.

«Самое важное в моей жизни — это дети. Большое счастье находиться сейчас рядом с вами. Путёвка в «Орлёнок» — мечта каждого ребёнка, и сегодня у вас есть потрясающая возможность быть здесь и чувствовать каждый момент. Я счастлива, что могу окунуться в это волшебство творчества. Мне всегда есть, чему учиться у таких ребят, как вы. Желаю здоровья, удачи во всём и успехов. Я всегда буду делать всё, чтобы вы могли заниматься музыкой», — прокомментировала заслуженная артистка России Диана Гурцкая.

Организаторами проекта выступают: Министерство просвещения Российской Федерации, Благотворительный фонд помощи детям с нарушениями зрения «По зову сердца» Дианы Гурцкая, ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU