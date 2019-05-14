2019-05-14T16:24:22+03:00
Общество

Кубанский банк «потерял» 242 млн рублей

Недостачу выявили специалисты Агентства по страхованию вкладов
Максим ОСОКИН
Поделиться:
В банке "Первомайский" обнаружили огромную недостачуВ банке "Первомайский" обнаружили огромную недостачуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Проведенная инвентаризация в обанкротившемся банке «Первомайский» обнаружила недостачу более чем 242 млн рублей. Таковы результаты работы сотрудников ГК «Агентство по страхованию вкладов».

- В частности, свыше 80 млн рублей приходится на «прочие активы» и недостача связана с отсутствием подтверждающих документов. Ревизора также не обнаружили имущества финансовой организации на 72 млн, еще свыше 33,5 миллионов - займы без оригиналов кредитных договоров, - сообщается в Едином реестре сведений о банкротствах.

Помимо этого, 54 млн рублей лежат на счетах в банках-корреспондентах без документов.

Стоит напомнить, что Арбитражный суд Краснодарского края признал банк «Первомайский» банкротом в январе 2019 года. Ранее у финансовой организации отозвали лицензию. Согласно документу, такое решение связано с «неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов
Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»
Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку
В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека
Краснодар поборется за звание беговой столицы России
Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество
В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки
В Геленджике появится огромный парк
В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района
На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов
В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»
В Геленджике снесли очередной самострой