Кубанский банк «потерял» 242 млн рублей

14 Май 16:24 2019-05-14T16:24:22+03:00

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Проведенная инвентаризация в обанкротившемся банке «Первомайский» обнаружила недостачу более чем 242 млн рублей. Таковы результаты работы сотрудников ГК «Агентство по страхованию вкладов».

- В частности, свыше 80 млн рублей приходится на «прочие активы» и недостача связана с отсутствием подтверждающих документов. Ревизора также не обнаружили имущества финансовой организации на 72 млн, еще свыше 33,5 миллионов - займы без оригиналов кредитных договоров, - сообщается в Едином реестре сведений о банкротствах.

Помимо этого, 54 млн рублей лежат на счетах в банках-корреспондентах без документов.

Стоит напомнить, что Арбитражный суд Краснодарского края признал банк «Первомайский» банкротом в январе 2019 года. Ранее у финансовой организации отозвали лицензию. Согласно документу, такое решение связано с «неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

ИСТОЧНИК KP.RU