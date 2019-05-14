2019-05-14T16:40:42+03:00
Общество

Звезды лэйбла Black Star выступят на юбилее «Сочи Парка»

1 июня первому тематическому парку страны исполняется пять лет
Иван ЕГОРОВ
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Фото: "Сочи Парк"Фото: "Сочи Парк"
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Специальные гости большого праздника - артисты лэйбла Black Star, звезды проекта «ПЕСНИ» на ТНТ DANYMUSE и TERNOVOY (ex. Terry).

DANYMUSE

DANYMUSE

В десятичасовой юбилейной программе на Главной сцене гостей ждет выступление кавер-группы, презентация новых шоу летнего сезона, а также конкурсы с розыгрышами подарков, среди которых сертификаты на полет на воздушном шаре и многое другое. А вечером запланирован сюрприз - полуторачасовой концерт приглашенных звезд DANYMUSE и TERNOVOY. Кстати, поблагодарить артистов поклонники смогут лично, после выступления звезды проведут автограф-сессию. Завершится вечер фейерверком.

TERNOVOY

TERNOVOY

В честь пятилетнего юбилея вход в Парк 1 июня для взрослых по стоимости детского билета.

С 1 июня Сочи Парк переходит на новый режим и увеличивает время работы с 10.00 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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