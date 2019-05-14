2019-05-14T19:36:28+03:00
Происшествия

Кубанского полицейского осудили за взятки

Он проведет в колонии 3,5 года
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Тимашевский районный суд Краснодарского края приговорил бывшего командира отдельной роты патрульно-постовой службы (ППС) к 3,5 годам колонии. Бывшего стража порядка обвиняли в получении взятки.

- Как выяснило следствие, экс-полицейский вымогал у жителям Кубани 15 тысяч рублей в качестве вознаграждения за увод от ответственности за административное правонарушение. В результате оперативных действий злоумышленника задержали в момент получения денежных средств, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

22 марта 2018 года полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам после служебной проверки.

Помимо 3,5 лет в колонии общего режима, злоумышленник приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах, государственных и муниципальных учреждениях в течении 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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