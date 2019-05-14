2019-05-14T16:45:34+03:00
Общество

Черноморская Финансовая Компания помогла обманутым дольщикам в Краснодаре получить квартиры

Девелопер планирует достроить еще два проблемных ЖК
Иван Егоров
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ЖК "Приоритет" стал домом для 450 горожан. Фото Ивана Егорова.ЖК "Приоритет" стал домом для 450 горожан. Фото Ивана Егорова.
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«Черноморская финансовая компания» в конце 2018 года дофинансировала строительство в Краснодаре одного из проблемных объектов - ЖК «Приоритет» на Ближнем Западном обходе. В настоящее время 450 участников долевого строительства получили долгожданные ключи от своих квартир. Праздник по случаю сдачи жилищного комплекса «Приоритет» состоится 1 июня.

Кроме того, в конце апреля текущего года администрация Краснодара заключила с «Черноморской финансовой компанией http://www.bsfc.com/ соглашение о том, что девелопер выделит средства для достройки еще двух объектов - ЖК «Статус» на ул. Стасова 10 и ЖК «Дуэт» 4 литер в районе ТРЦ «Красная Площадь».

Напомним , что в столице Кубани около 31% строящихся объектов недвижимости признаны проблемными по итогам 2018 года, а ряд многоквартирных домов пополнил число долгостроев с неопределенными сроками сдачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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