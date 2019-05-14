Кубанские школьники в финале конкурса от Росгвардии
Кубанские школьники прошли в финал Всероссийского конкурса «Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы». За победу будут бороться 24 художественные работы учащихся Краснодарского края.
- В числе финалистов со всей России юные художники из Краснодара, Новомихайловского и Джубги, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Стоит добавить, что проголосовать за работы кубанских школьников можно, перейдя по ссылке. Чтобы поддержать понравившиеся рисунки необходимо пройти авторизацию в одной из социальных сетей.
Итоги подведут 01 июня в трех номинациях: «Знаем, помним, гордимся!», «Они сражались за Родину», «Победа глазами детей». Работы победителей и лауреатов в 2020 году представят в календаре Росгвардии, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU