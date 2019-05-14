Кубанские школьники в финале конкурса от Росгвардии

14 Май 17:36 2019-05-14T17:43:10+03:00

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Кубанские школьники прошли в финал Всероссийского конкурса «Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы». За победу будут бороться 24 художественные работы учащихся Краснодарского края.

- В числе финалистов со всей России юные художники из Краснодара, Новомихайловского и Джубги, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Стоит добавить, что проголосовать за работы кубанских школьников можно, перейдя по ссылке. Чтобы поддержать понравившиеся рисунки необходимо пройти авторизацию в одной из социальных сетей.

Итоги подведут 01 июня в трех номинациях: «Знаем, помним, гордимся!», «Они сражались за Родину», «Победа глазами детей». Работы победителей и лауреатов в 2020 году представят в календаре Росгвардии, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU