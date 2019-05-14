На Кубани открыли кролиководческую ферму

14 Май 18:10 2019-05-14T18:10:41+03:00

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Сегодня 14 мая 2019 года в станице Старощербиновской состоялось открытие новой кролиководческой фермы. Инвестор вложил в его строительство и оборудование порядка 2 млн рублей.

- При этом, около 1,5 млн рублей местный частный предприниматель получила в виде грантовых средств федерального и краевого бюджетов, выделенные в рамках программы поддержки начинающих фермеров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что Кубань уже не первый год участвует в данной программе, которая помогает местным аграриям развивать свое производство, а также создавать новые рабочие места и отчислять больше налогов в региональный бюджет. Только в 2018 году поддержку получили 40 начинающих фермеров Краснодарского края.

Добавим, в 2019 году аграрии Кубани могут претендовать на гранты на общую сумму в 110 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU