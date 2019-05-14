2019-05-14T19:54:53+03:00
Наука

В Сочи стартовал форум молодых ученых

Мероприятие собрало более 600 исследователей со всей России
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Сочинском образовательном центре «Сириус» 14 мая 2019 года стартовали Международная конференция «Наука будущего» и всероссийский форум «Наука будущего — наука молодых». Здесь собрались более 600 молодых людей, занимающихся исследованиями, которые смогут пообщаться с учеными мирового уровня и представителями власти.

- На форуме свои разработки ученые представляют в семи номинациях: от строительства до фармакологии. В каждой из них выберут лучшие проекты, которые получат поддержку вот Министерства образования РФ, -рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы мероприятия.

- Сегодня, в рамках российско-французского научного дня, прошли несколько мероприятий с участием президента Национального центра научных исследований Франции Антуана Пети. На 16 мая намечено проведение российско-германских консультаций. Конференция «Наука будущего» проводится в третий, а всероссийский форум «Наука будущего — наука молодых» — в пятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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