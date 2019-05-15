На Кубани построят десять центров единоборств

15 Май 07:37 2019-05-15T07:37:49+03:00

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Ранее Вениамин Кондратьев дал распоряжение открыть центры единоборств во всех 44 муниципалитетах края к 2023 году. Местные власти уже начали подбирать подходящие места для строительства. До конца 2019 года начнется возведение первых десяти объектов. На их строительство выделят 400 миллионов рублей.

- Объекты будут типовыми с соблюдением всех противопожарных и антитеррористических требований, в каждом оборудуют не менее трех ковров для занятий спортом, трибуны для зрителей, душевые. В Краснодаре в дальнейшем планируется создать краевой центр по развитию единоборств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани уже построено 11 малобюджетных спортзалов шаговой доступности. В ближайшее время они заработают в станицах Родниковской, Тбилисской и в Ейске. Также возводятся воркаут-площадки – уже построено 46 таких сооружений, в 2019 году откроют еще 10.

ИСТОЧНИК KP.RU