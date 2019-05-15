В Тихорецке женщина до смерти забила мужа ногами

15 Май 08:11 2019-05-15T08:11:25+03:00

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В Тихорецком районе возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы, которая подозревается в причинении телесных повреждений 44-летнему супругу, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Муж и жена проживали в одном из домов по улице Подвойского. 6 мая они выпивали алкоголь, поминая близких на кладбище. Когда они вернулись домой, мужчина решил продолжить употреблять спиртное, но его супруга была против этого.

Они поссорились, и женщина несколько раз ударила ногами по туловищу мужа, после чего ушла спать в другую комнату. Вечером фигурантка обнаружила мертвого супруга и вызвала бригаду скорой помощи, врачи констатировали смерть потерпевшего.

- Подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU