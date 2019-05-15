В Сочи пройдет турнир по следж-хоккею

15 Май 09:04 2019-05-15T09:04:46+03:00

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В городе-курорте с 31 мая по 5 июня пройдет турнир по следж-хоккею. Вчера, 14 мая, в Москве подписали регламент о проведении соревнований.

- С 2016 года российские следж-хоккеисты не участвовали в международных соревнованиях, поэтому сочинский турнир является важным этапом в подготовке к Чемпионату мира-2019, который пройдёт в ноябре, а также к XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года в Пекине, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В турнире примут участие сборные России, Германии и Словакии, четвертый участник уточняется. В состав сборной нашей страны войдут как опытные, так и молодые хоккеисты, что позволит тренерскому штабу команды просмотреть максимально возможное количество игроков.

Напомним, 19 мая в Краснодаре во дворце спорта «Олимп» в 16:00 начнется матч за бронзовые медали чемпионата России. Гандбольная «Кубань» сыграет со звенигородской «Звездой».

ИСТОЧНИК KP.RU