На Кубани три строительные организации не выплачивали зарплату сотрудникам

15 Май 09:15 2019-05-15T15:23:18+03:00

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Информация о том, что работникам строительных организаций не выплачивают зарплату, поступила в ведомство из Фонда социального страхования. Прокуратура инициировала проверку исполнения трудового законодательства. Выявили три организации, которые своевременно не производили выплаты по оплате труда, либо они осуществлялись один раз в месяц.

- Среди нарушителей находилась и организация ООО «Марко Поло Девелопмент». Работодатель начислял, но не выплачивал заработную плату и на момент проверки перед 7 работниками имелась задолженность на сумму более 400 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

В отношении должностных и юридических лиц ООО «Марко Поло Девелопмент», ООО «Инвестиционная строительная компания», ООО «Строй газ Инвест» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства. Они выплатят штраф на сумму свыше 150 тысяч рублей

Гендиректор "Марко Поло Девелопмент" прокомментировал сайту "КП"-Кубань" эту ситуацию.

- Наша компания продолжает свою деятельность в полном объёме и предпосылок к дестабилизации деятельности нет, - сказал Максим Ясенецкий. - Задолженность образовалась из-за временного отсутствия средств, которые должны были поступить на расчётный счёт компании в период декабря 2018 года по январь 2019-го. В это время принимались изменения в законодательство о долевом строительстве и страховании сделок. Мы не могли регистрировать эти сделки, что привело к такому результату по оплате труда. На сегодня задолженность погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU