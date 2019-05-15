2019-05-15T10:10:18+03:00
Общество

В Краснодаре после ремонта полностью открыта подъездная дорога к поселку Индустриальному

Специалистам осталось завершить нанесение дорожной разметки и установить знаки
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В кубанской столице на подъезде к поселку Индустриальному для автомобилистов открыли дорогу после ремонта. Основные работы на оставшемся участке от Евдокимовской до трассы М4 «Дон» закончены, потому препятствий для водителей нет.

Рабочие уже уложили верхний слой асфальта. Правда, специалистам предстоит еще нанести дорожную разметку и установить знаки. Но эти мелочи легко можно завершить без ограничения движения в ближайшие дни.

- Это всегда загруженная магистраль, связывающая М4 «Дон» и ул. 1-го Мая. Ей пользуются тысячи жителей сразу нескольких поселков и микрорайонов, - сказал мэр города Евгений Первышов. - Поэтому пришлось участками полностью перекрывать движение, чтобы не растягивать ремонт.

Стоит сказать, что во время ремонта рабочие использовали спецмашины - ресайклеры.

- Они помогают капитально отремонтировать и укрепить основание участка, при этом необходимости рыть котлован, нет, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

К слову, в 2019 году в поселке обновят участок дороги по улице Евдокимовской (от Милютинской до Весенней).

ИСТОЧНИК KP.RU

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