Из Анапы в Стамбул открылись первые рейсы

15 Май 10:24 2019-05-15T10:24:26+03:00

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Из аэропорта Анапы открыты рейсы в Стамбул. Теперь у кубанских туристов нет необходимости летать в крупнейший город Турции с пересадками, добраться можно напрямую.

- Рейсы будут выполняться два раза в неделю: вторникам и пятницам, - говорят «КП» - Кубань» в Международном аэропорту Анапы. - Вылет из Анапы - в 03:40, прибытие в Стамбул – в 05:40. В обратном направлении самолет отправляется в 01:00, прибывает в пункт назначения – в 02:40.

Рейсы будут выполняться на Airbus A320, который вмещает 180 пассажиров.

Стоимость поездки из Стамбула в Анапу составит порядка 8000 рублей за одного человека в эконом-классе. Столько же выйдет билет и в обратную сторону.

Напомним, с 1 мая 2019 года аэропорт Анапа перешел на круглосуточный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU