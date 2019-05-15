2019-05-15T11:13:42+03:00
Общество

Годовой доход мэра Краснодара увеличился на 7000 рублей

Евгений Первышов отчитался о доходах
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Глава Краснодара Евгений Первышов отчитался о доходахГлава Краснодара Евгений Первышов отчитался о доходахФото: Филипп Эс
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Весной чиновники и должностные лица публикуют сведения о своих доходах и имуществе, делается это в рамках антикоррупционного законодательства. Очередную декларацию обнародовал и глава Краснодара Евгений Первышов.

В 2018-м году он заработал 1 миллион и 478 тысяч рублей, что всего на семь тысяч больше, чем годом ранее. Как и в предыдущие годы, в собственности у мэра числится земельный участок для садоводчества, площадью 810 квадратных метров.

Кроме того, у Евгения Первышова и его троих детей в пользовании две квартиры, площадью 44 и 168 квадратных метров. Также у одного ребенка в собственности квартира в 29 квадратных метров. Своей квартиры и автомобиля у мэра нет. Нет в опубликованных данных и сведений и о супруге городского главы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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