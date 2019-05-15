Суд в Краснодаре определился с датой начала процесса над семью медиками

15 Май 11:35 2019-05-15T11:36:47+03:00

Но врачей, лечивших и так и не вылечивших пожилую женщину было гораздо больше. А значит, всем им могли найти место на скамье подсудимых

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В Краснодаре в четверг, 17 мая, начнется громкий судебный процесс, где на скамью подсудимых сядут сразу 6 высококвалифицированных докторов и одна медсестра. Всех их обвиняют в смерти пациентки двухгодичной давности - 81-летней Анастасии Ивановны Снежко.

В больницу РЖД в Краснодаре пожилую женщину с переломом шейки бедра привезла ее дочь. Только травматологи этой клиники взялись за восстановление сустава бабушки.

Но у врачей сразу возникли сложности с подготовкой пациентки к операции. Выяснилось, что у бабы Насти были и другие проблемы со здоровьем. Ей провели необходимую манипуляцию по очищению непроходимости кишечника. Но состояние больной стало только ухудшаться. За время ее 18-дневного пребывания на больничной койке в палате бабушки перебывала как минимум 15 специалистов.

Следствие выяснило, что никто из них не нашел фатальной для бабушки врачебной ошибки. И пациентка умерла.

Надо сказать, у уголовного дела о гибели 81-летней Анастасии Ивановны Снежко из станицы Ленинградской был долгий и сложный путь. Пациентки железнодорожной больницы не стало летом 2016 года, а возбудили уголовное дело лишь в конце прошлого года после поездки ее дочери к главе следкома РФ Бастрыкину. Следом за этим список обвиняемых за совершение преступления, предусматривающего ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека (п. «в». ч.2 ст. 238 УК РФ) сильно расширился. И обвинение предъявили всей врачебной "вертикали" больницы - трем хирургам - Сергею Ченскому, Радмиле Пашаевой, доктору медицинских наук Игорю Аксенову, травматологу Вячеславу Атапину, завотделением травматологии, кандидату медицинских наук Владимиру Абдуеву, медсестре Ирине Пантюхиной и заместителю главврача краснодарской железнодорожной больницы Нине Поздняковой.

ИСТОЧНИК KP.RU