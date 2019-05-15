ФК «Краснодар» начал продавать абонементы на сезон 2019\2020

15 Май 12:42 2019-05-15T12:42:53+03:00

В него входят все домашние игры клуба в чемпионате России

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Черно-зеленые открыли продажи абонементов на следующий сезон для первой команды и «Краснодара-2», который выступает в ФНЛ. Благодаря абонементу болельщики не только смогут посетить все домашние игры, но и раньше всех купить билет на еврокубки.

По данным пресс-службы клуба, с 15 мая по 6 июня 2019 выкупают места владельцы абонементов сезона 2018/19. Им же разрешено купить абонемент для своего друга или члена семьи.

С 15 мая по 31 июля 2019 – продажа абонементов на матчи «Краснодара-2». Матчи вторая команда «быков» проводит на стадионе Академии ФК «Краснодар». Цена – 800 рублей.

С 10 по 23 июня 2019 – продажа абонементов для владельцев карты болельщика и пакета «Весна».

С 24 июня 2019 – свободная продажа абонементов. Один человек на один паспорт приобретает один абонемент.

Что входит в абонемент и новшества

Все домашние матчи команды в чемпионате и Кубке России до 1/8 финала включительно.

При покупке абонемента держатель карты болельщика должен сдать её кассиру.

С сезона 2019/20 можно за 100 рублей восстановить в кассах потерянный или испорченный абонемент или карту болельщика.

Цена вопроса

Абонементы категории «Стандарт» от 4 000 до 13 000 рублей. Категория «Бизнес» – 17 000 и 20 000 рублей, VIP-абонементов – 40 000 и 45 000 руб. Цена зависит от места на стадионе.

Остались вопросы, пишите на match@fckrasnodar.ru или звоните +7 861 210-89-80. Поможем!

ИСТОЧНИК KP.RU