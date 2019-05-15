2019-05-15T14:18:53+03:00
Происшествия

Директор йодного завода на Кубани пойдет под суд из-за невыплаты денег работникам

Он задолжал 3, 3 миллиона рублей
Варвара ДЫМ
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Больше двух месяцев генеральный директор АО «Троицкий йодный завод» не платил зарплату своим сотрудникам. Причем даже аванс не давал.

- С января по сентябрь 2018 года генеральный директор предприятия не выплачивал в полном объеме заработную плату и иные, установленные законом выплаты, 21 сотруднику, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 3,3 миллиона рублей.

Как установило следствие, деньги на зарплаты сотрудникам у директора были. Вот только использовал он их совсем на другие нужды. В итоге на имущество главы завода наложили арест, а дело в отношении него передают в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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