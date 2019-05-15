Под Краснодаром задержали более 50 нелегалов

15 Май 16:04 2019-05-15T16:04:12+03:00

Они трудились на одной из овощных баз в пригороде

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Оперативники УФСБ по Краснодарскому краю совместно с полицейскими выявили на территории плодовоовощной базы «Дары Кубани» в хуторе Ленина более 50 граждан, находящихся на территории России нелегально. В отношении них составили протоколы об административных правонарушениях.

- Карасунский районный суд Краснодара признал обвиняемых виновными. Им назначено наказание в виде штрафа и выдворения с территории нашей страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Помимо этого, все осужденные лишились права на въезд в Россию на 5 лет.

Стоит отметить, что на Кубани активно борются с нелегальными мигрантами. Так фермеров, которые используют труд незарегистрированных мигрантов, будут лишать господдержки.

Сейчас для юридических лиц размер штрафа за трудоустройство нелегала составляет от 250 до 800 тысяч рублей за каждого привлекаемого к работам.

ИСТОЧНИК KP.RU