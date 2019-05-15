«Локомотив-Кубань» закроет сезон встречей с болельщиками 18 мая

15 Май 16:09 2019-05-15T20:27:53+03:00

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Баскетболисты «Локомотива-Кубани» уступили «Зениту» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ и досрочно завершили сезон. Но клуб традициям не изменяет и проведет традиционную встречу с болельщиками, автограф-сессию и Кубок дружбы. Всех желающих приглашают в «Баскет-Холл» 18 мая в 17 часов.

Кубок дружбы – турнир, в котором игроки «Локо» объединятся с болельщиками и разыграют трофей смешанными составами. Кроме того, состоится и детский матч для ребят до 12 лет, который пройдет в контексте социального проекта One Team. Условий два – болельщик должен иметь абонемент и успеть зарегистрироваться на официальном сайте клуба.

- Не забудьте дома свою атрибутику! В этот вечер, организованный при поддержке компании «РИТ-ГАЗ», можно собрать памятные автографы у всей команды. И да-да, определение лучшего игрока сезона по версии лучших болельщиков в мире тоже есть в программе вечера, - сообщили в пресс-службе «Локомотива-Кубани».

После турниров игроки и сотрудники «Локо» ответят на вопросы болельщиков. Самым поздним мероприятием вечера станет автограф-сессия с игроками: она начнется приблизительно в 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU