На Кубани откроют еще 15 спортплощадок

15 Май 16:36 2019-05-15T16:36:40+03:00

На них, в частности, можно будет сдать нормы ГТО

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В Краснодаре обсудили вопросы развития спорта на Кубани. В данный момент на территории региона реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни». Только в 2019 году на его финансирование направят свыше 550 млн рублей, половина из которых– краевые средства.

- Данный проект предусматривает строительство и ремонт спортивных объектов на территории края. Так в регионе откроют 15 спортплощадок с возможностью тестирования на нормы ГТО. Только на их оборудование потратят 47 млн рублей. В данный момент отбирают муниципалитеты, которые получат новые объекты, - рассказали «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, в планах на 2019 год модернизировать один из стадионов края. Здесь уложат современное искусственное покрытие, оборудуют легкоатлетические дорожки. На развитие хоккея ледовому дворцу Краснодара выделят 24 млн рублей. Также идет строительство плавательного бассейна в станице Динской. На его возведение потратят более 130 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU