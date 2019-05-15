2019-05-15T18:07:47+03:00
Общество

Заместитель редактора «Комсомольской правды»-Кубань» стала почетным членом Союза журналистов России

А корреспондент издания получила благодарность от губернатора Краснодарского края
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Сегодня Союз журналистов Кубани насчитывает 1500 участников.Сегодня Союз журналистов Кубани насчитывает 1500 участников.
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Союз журналистов Кубани отмечает юбилей. В 2019-м организации исполнилось 60 лет.

- За годы существования союз для кого-то стал стартовой площадкой, для многих – он надежный партнер, – говорит председатель Союза журналистов Краснодарского края Диана Горбань.

Сегодня Союз журналистов Кубани насчитывает 1500 участников. По этому показателю он третий в России - после Москвы и Подмосковья.

15 мая почетным членом Союза журналистов России стала и заместитель редактора «Комсомольской правды»-Кубань» по спецпроектам Евгения Острая. За ее плечами большой опыт работы в журналистике - вот уже 16 лет из-под ее пера выходят эксклюзивные материалы и аналитика на самые острые темы.

Кроме того, корреспондент «Комсомольской правды»-Кубань» Евгения Хилько получила благодарность от главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Награду ей вручили за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие СМИ.

На фото Евгения Хилько (слева) и Евгения Острая.

На фото Евгения Хилько (слева) и Евгения Острая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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