В Краснодаре нашли инвестора для ЖК «Рич Хаус»

15 Май 17:57 2019-05-15T17:57:43+03:00

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В Краснодаре нашли инвестора, который завершит возведение ЖК «Рич Хаус». Два 16-этажных дома по ул. Ярославской, 113 долгое время были заморожены.

- Новый подрядчик намерен сдать дома в эксплуатацию и выдать ключи собственникам 500 квартир в течении года. Чтобы «разморозить» «Рич Хаус», пришлось было решить множество юридических вопросов. Также обнаружились серьезные проблемы с подключением коммуникаций, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что только на подведение газоснабжения компания-подрядчик уже потратила более 12 млн руб. В данный момент в домах уже работают бригады электриков, которые прокладывают сети. На следующей неделе к ним присоединятся строители. Они займутся внутренней и внешней отделкой зданий, остеклением, обустройтсвом территории и другими работами.

ИСТОЧНИК KP.RU