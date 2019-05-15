2019-05-15T18:35:47+03:00
Экономика

Кубань пойдет по австрийскому пути в вопросах утилизации мусора

Экологии региона уделят самое пристальное внимание
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Австрийские бизнесмены обсудили с представителями властей Краснодарского края вопросы, касающиеся переработки мусора. Встреча прошла в рамках первого российско-австрийского форума «Сочинский диалог».

- Вопросы экологии остаются приоритетными для Краснодарского края, так как регион ежегодно принимает огромное количество туристов. Поэтому вопрос сортировки и переработки мусора стоит остро, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Представитель одной из австрийских компаний, занимающей лидирующие позиции в стране в вопросах утилизации и переработки мусора, заявил, что в его стране выстроена грамотная работа с ТКО. Он предложил применить данный опыт в Краснодарском крае, отметив, что регион очень перспективен для развития отрасли вторичной переработки отходов. Помимо таких предприятий также необходимо проводить активную рекультивацию существующих полигонов и обустройства новых, которые отвечают самым современным требованиям экологической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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