В Сочи девушка убила своего знакомого
В Сочи расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 25-летней девушки. Ее обвиняют в убийстве своего знакомого.
- Как установили следователи, девушка приехала в поселок Дагомыс из Московоской области. Здесь она снимала частный дом. В апреле 2019 года она познакомилась с приезжим из города Армавира. 28 апреля 2019 года мужчина употреблял спиртное вместе со злоумышленницей, находясь у нее дома. Между ними возник конфликт, в ходе которого девушка нанесла потерпевшему удар ножом в грудную клетку, в результате которого он скончался, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Затем злоумышленница покинула пределы Краснодарского края. Благодаря оперативным действиям, ее местонахождение было установлено, а сама женщина задержана. Сейчас обвиняемая находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU