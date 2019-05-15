В Сочи девушка убила своего знакомого

15 Май 19:09 2019-05-15T19:09:02+03:00

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В Сочи расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 25-летней девушки. Ее обвиняют в убийстве своего знакомого.

- Как установили следователи, девушка приехала в поселок Дагомыс из Московоской области. Здесь она снимала частный дом. В апреле 2019 года она познакомилась с приезжим из города Армавира. 28 апреля 2019 года мужчина употреблял спиртное вместе со злоумышленницей, находясь у нее дома. Между ними возник конфликт, в ходе которого девушка нанесла потерпевшему удар ножом в грудную клетку, в результате которого он скончался, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Затем злоумышленница покинула пределы Краснодарского края. Благодаря оперативным действиям, ее местонахождение было установлено, а сама женщина задержана. Сейчас обвиняемая находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU