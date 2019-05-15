Кубанский чай оценили по достоинству
В Шанхае проходит ежегодная международная продуктовая выставка «SIAL China 2019». Свою продукцию здесь представляют более 100 российских компаний. В том числе из Краснодарского края.
- Зеленый чай от Мацестинской фабрики был по достоинству оценен международной судейской бригадой. Она признала его высочайшее качество. В результате чай, выращенный на Кубани, получил золотую медаль, - рассказали «Комсомольской правде» -- Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Эксперты отметили, что кубанский чай обладает ярким ароматом и уникальным вкусом.
Стоит отметить, что Краснодарский край является единственным регионом нашей сраны, где производят чай в промышленных масштабах. В 2018 году в Сочи собрали 508 тонн листа. Сейчас чаеводы края проводят переговоры с Сербией по организации экспорта своей продукции в эту страну.
ИСТОЧНИК KP.RU