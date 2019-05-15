2019-05-15T20:05:43+03:00
Экономика

Кубанский чай оценили по достоинству

Продукт из Краснодарского края получил золотую медаль международной выставки
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Шанхае проходит ежегодная международная продуктовая выставка «SIAL China 2019». Свою продукцию здесь представляют более 100 российских компаний. В том числе из Краснодарского края.

- Зеленый чай от Мацестинской фабрики был по достоинству оценен международной судейской бригадой. Она признала его высочайшее качество. В результате чай, выращенный на Кубани, получил золотую медаль, - рассказали «Комсомольской правде» -- Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Эксперты отметили, что кубанский чай обладает ярким ароматом и уникальным вкусом.

Стоит отметить, что Краснодарский край является единственным регионом нашей сраны, где производят чай в промышленных масштабах. В 2018 году в Сочи собрали 508 тонн листа. Сейчас чаеводы края проводят переговоры с Сербией по организации экспорта своей продукции в эту страну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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