Из-за эвакуации в аэропорту Краснодара задержаны 9 рейсов
Спустя два часа после звонка от неизвестного Международный аэропорт Краснодара возобновил свою работу.
Напомним, 15 мая в 18:25 на телефон справочной службы воздушной гавани поступила информация о минировании. Сотрудники аэровокзала вывели людей на улицу. В здание вошли оперативные службы, которые провели проверку, но ни взрывных устройств, ни подозрительных предметов не обнаружили.
- Информация о минировании не подтвердилась, - заверили КП» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.
На данный момент воздушная гавань работает в прежнем режиме. Правда, за время проверки незначительно задержаны пять рейсов на вылет и четыре на прилет.
- С пассажирами работают представители авиакомпаний, - добавили в пресс-службе краснодарского аэровокзала.
ИСТОЧНИК KP.RU