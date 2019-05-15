Из-за эвакуации в аэропорту Краснодара задержаны 9 рейсов

15 Май 21:36 2019-05-15T21:39:29+03:00

На данный момент воздушная гавань города работает в штатном режиме

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Спустя два часа после звонка от неизвестного Международный аэропорт Краснодара возобновил свою работу.

Напомним, 15 мая в 18:25 на телефон справочной службы воздушной гавани поступила информация о минировании. Сотрудники аэровокзала вывели людей на улицу. В здание вошли оперативные службы, которые провели проверку, но ни взрывных устройств, ни подозрительных предметов не обнаружили.

- Информация о минировании не подтвердилась, - заверили КП» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

На данный момент воздушная гавань работает в прежнем режиме. Правда, за время проверки незначительно задержаны пять рейсов на вылет и четыре на прилет.

- С пассажирами работают представители авиакомпаний, - добавили в пресс-службе краснодарского аэровокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU