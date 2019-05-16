СЕГОДНЯ 07:22 2019-05-16T07:22:01+03:00

На Кубани фестиваль «Небесная Ривьера» посетят более семи тысяч гостей

Праздник пройдет с 17 по 19 мая

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В станице Азовской Северского района состоится фестиваль «Небесная Ривьера». Традиционный праздник воздухоплавания пройдет с 17 по 19 мая.

Как сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия, главным событием праздника станут свободные полеты и привязные подъемы тепловых аэростатов, а также авиадемонстрации моделей малой авиации.

На фестиваль прибудут пилоты из Краснодарского края, Крыма и других регионов России. Гости фестиваляпраздника также смогут подняться в небо на воздушных шарах. Также ожидаются выступления творческих коллективов и звезд российской эстрады, разнообразные мастер-классы.

- В программе – воздушная акробатика на параплане, балканское шоу барабанщиц, выступление театра танца и света, множество интерактивных игр и шоу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Официальное открытие фестиваля воздухоплавания «Небесная Ривьера» пройдет 17 мая в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU