2019-05-16T07:37:44+03:00
Общество

В Сочи назначены директор департамента городского хозяйства и глава Адлерского района

О кадровых изменениях 15 мая на очередной планерке сообщил мэр Анатолий Пахомов
Александра ПОДУШКО
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В Сочи назначены директор департамента городского хозяйства и глава Адлерского районаВ Сочи назначены директор департамента городского хозяйства и глава Адлерского района
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Главой Адлерского района Сочи назначен Дмитрий Хамицевич, а управлять городским хозяйством курорта теперь будет Александр Мамлай. Об этом 15 мая на очередной планерке сообщил мэр Анатолий Пахомов.

- Дмитрий Хамицевич работает в администрации Адлерского района шесть лет. Он начинал с должности главного специалиста отдела архитектуры, благоустройства и санитарного контроля, а после возглавил этот отдел. Далее он был назначен на пост первого заместителя главы района. С марта 2019 года он исполнял обязанности руководителя районной администрации, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Александр Мамлай, которого назначили на должность директора департамента городского хозяйства, возглавлял ранее управление похоронного дела. Это ведомство теперь войдет в состав департамента. Он в 2000 году он окончил Сочинский государственный университет туризма и курортного дела.

Первоочередная задача, которую поставил мэр города перед новым директором горхозяйства, это переселение жителей аварийного дома на улице Видовой. Администрация уже нашла потенциального инвестора, который готов построить квартиры для пересленцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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