2019-05-16T08:02:50+03:00
Происшествия

В Крымском районе гендиректор организации задолжал сотрудникам более 3 миллионов рублей

Свою зарплату не получил 21 работник
Александра ПОДУШКО
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В Крымском районе гендиректор организации задолжал сотрудникам более 3 миллионов рублейВ Крымском районе гендиректор организации задолжал сотрудникам более 3 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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- В Крымском районе завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «Троицкий йодный завод». Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы подчиненным сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

С января по сентябрь 2018 года генеральный директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере производства основных неорганических химических веществ, не выплатил 21 работнику зарплату. В результате он задолжал им более 3,3 миллионов рублей.

У мужчины была возможность выплатить сотрудникам заплату, но он использовал деньги на иные нужды предприятия. Данный факт был выявлен прокуратурой района в ходе проверки.

На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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