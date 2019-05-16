В школы Кубани передадут учебники по финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 09:07 2019-05-16T09:07:39+03:00

Будет поставлено более 25 тысяч комплектов для учащихся 4-11 классов и студентов ссузов

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Школы Краснодарского края получат учебники по финансовой грамотности. Учебно-методические материалы будут предоставлены в рамках федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России».

Как сообщили в министерстве экономики края сообщили, всего будет передадут более 25 тысяч комплектов для учащихся 4-11 классов школ и студентов ссузов. 150 миллионов рублей на это выделит Минфин РФ.

- Каждая школа региона получит не менее двух комплектов, состоящих из 47 книг: 15 учебников, столько же рабочих тетрадей для учеников и пособий для родителей, программы курса и методического пособия для учителей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

- В регионе уделяется особое внимание образовательным процессам в этом направлении. Мы активно участвуем в проектах по повышению финграмотности совместно с ЦБ РФ и Минфином РФ, у нас есть соответствующая краевая программа, где предусмотрено финансирование образовательных мероприятий, – отметил Игорь Галась.

Груз с учебниками уже прибыл в порт Новороссийска, откуда его распределят по всем муниципальным образованиям региона. Его объем порядка 400 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU