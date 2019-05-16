2019-05-16T09:07:39+03:00
Общество

В школы Кубани передадут учебники по финансовой грамотности

Будет поставлено более 25 тысяч комплектов для учащихся 4-11 классов и студентов ссузов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Школы Краснодарского края получат учебники по финансовой грамотности. Учебно-методические материалы будут предоставлены в рамках федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России».

Как сообщили в министерстве экономики края сообщили, всего будет передадут более 25 тысяч комплектов для учащихся 4-11 классов школ и студентов ссузов. 150 миллионов рублей на это выделит Минфин РФ.

- Каждая школа региона получит не менее двух комплектов, состоящих из 47 книг: 15 учебников, столько же рабочих тетрадей для учеников и пособий для родителей, программы курса и методического пособия для учителей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

- В регионе уделяется особое внимание образовательным процессам в этом направлении. Мы активно участвуем в проектах по повышению финграмотности совместно с ЦБ РФ и Минфином РФ, у нас есть соответствующая краевая программа, где предусмотрено финансирование образовательных мероприятий, – отметил Игорь Галась.

Груз с учебниками уже прибыл в порт Новороссийска, откуда его распределят по всем муниципальным образованиям региона. Его объем порядка 400 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов
Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»
Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку
В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека
Краснодар поборется за звание беговой столицы России
Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество
В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки
В Геленджике появится огромный парк
В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района
На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов
В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»
В Геленджике снесли очередной самострой