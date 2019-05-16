2019-05-16T09:22:22+03:00
Спорт

В Сочи пройдет турнир по легкой атлетике

Он состоится 27-29 мая
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи пройдет турнир по легкой атлетикеВ Сочи пройдет турнир по легкой атлетикеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В городе-курорте пройдет Кубок России по легкой атлетике. Он состоится 27-29 мая. Сейчас сильнейшие атлеты страны находятся в Сочи на сборах. Тренировки на побережье проводят чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр.

- Сейчас у нас проходят два сбора. Основной сбор - команда 50 человек и юниоры - 20 человек. Все они готовятся к соревнованиям, которые утверждены календарем на этот год. Сезон долгий, надо готовиться к Дохе. Мы надеемся, что туда попадем, - отметил старший тренер сборной России по группе прыжков Антон Назаров.

- Сразу после сборов, которые продлятся до 26 мая, стартует Кубок России по легкой атлетике. Турнир пройдет на двух площадках. На Центральном стадионе «Юг Спорта» состоятся забеги на различные дистанции, эстафеты, прыжки в длину и в высоту. В Адлере на стадионе «Юность» спортсмены разыграют медали Кубка страны по метанию молота, диска, ядра и копья, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Поболеть за лучших атлетов страны сочинцы и гости города смогут абсолютно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов
Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»
Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку
В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека
Краснодар поборется за звание беговой столицы России
Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество
В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки
В Геленджике появится огромный парк
В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района
На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов
В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»
В Геленджике снесли очередной самострой