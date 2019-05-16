В Сочи пройдет турнир по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-16T09:22:22+03:00

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В городе-курорте пройдет Кубок России по легкой атлетике. Он состоится 27-29 мая. Сейчас сильнейшие атлеты страны находятся в Сочи на сборах. Тренировки на побережье проводят чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр.

- Сейчас у нас проходят два сбора. Основной сбор - команда 50 человек и юниоры - 20 человек. Все они готовятся к соревнованиям, которые утверждены календарем на этот год. Сезон долгий, надо готовиться к Дохе. Мы надеемся, что туда попадем, - отметил старший тренер сборной России по группе прыжков Антон Назаров.

- Сразу после сборов, которые продлятся до 26 мая, стартует Кубок России по легкой атлетике. Турнир пройдет на двух площадках. На Центральном стадионе «Юг Спорта» состоятся забеги на различные дистанции, эстафеты, прыжки в длину и в высоту. В Адлере на стадионе «Юность» спортсмены разыграют медали Кубка страны по метанию молота, диска, ядра и копья, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Поболеть за лучших атлетов страны сочинцы и гости города смогут абсолютно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU