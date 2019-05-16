СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-16T09:40:16+03:00

В Новороссийске местный житель выращивал у себя дома коноплю Фото: Архив "КП"

У него нашли 24 цветочных горшка с кустами растений

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В Новороссийске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей незаконно культивирует у себя дома коноплю. При проверке сведения подтвердились.

- Правоохранители осмотрели дом подозреваемого. У 37-летнего мужчины обнаружили и изъяли 24 цветочных горшка с кустами растений, которые внешне схожи с коноплей. Их направили на экспертизу. Она подтвердила, что изъятые растения являются наркосодержащими, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина рассказал, что выращивал коноплю, чтобы позже изготовить наркотик для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU