2019-05-16T09:40:16+03:00
Происшествия

В Новороссийске местный житель выращивал у себя дома коноплю

У него нашли 24 цветочных горшка с кустами растений
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Новороссийске местный житель выращивал у себя дома коноплюВ Новороссийске местный житель выращивал у себя дома коноплюФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Новороссийске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей незаконно культивирует у себя дома коноплю. При проверке сведения подтвердились.

- Правоохранители осмотрели дом подозреваемого. У 37-летнего мужчины обнаружили и изъяли 24 цветочных горшка с кустами растений, которые внешне схожи с коноплей. Их направили на экспертизу. Она подтвердила, что изъятые растения являются наркосодержащими, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина рассказал, что выращивал коноплю, чтобы позже изготовить наркотик для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов
Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»
Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку
В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека
Краснодар поборется за звание беговой столицы России
Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество
В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки
В Геленджике появится огромный парк
В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района
На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов
В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»
В Геленджике снесли очередной самострой