2019-05-16T10:01:05+03:00
Происшествия

На Кубани неизвестные похитили более 12 километров проводов с ЛЭП

Нанесенный ущерб составил свыше 1,8 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба «Кубаньэнерго»Фото: пресс-служба «Кубаньэнерго»
Изменить размер текста:

В Новопокровском районе в станице Калниболотская неизвестные украли более 12 километров провода воздушной линии электропередачи и оборудования с двух трансформаторных подстанций.

- Специалисты Тихорецкого филиала ПАО «Кубаньэнерго» совместно с правоохранительными органами расследуют обстоятельства хищения. Нанесенный ущерб составил свыше 1,8 миллиона рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубаньэнерго».

– Кража оборудования с энергообъектов – прямая угроза надежному и бесперебойному электроснабжению потребителей. Охотники за металлом не только нарушают закон, но и рискуют жизнью и здоровьем. Оборудование находится под напряжением, – отметил директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь

Энергетики просят граждан быть бдительными и сообщать в полицию или на горячую линию Кубаньэнерго о подозрительных лицах вблизи ЛЭП и подстанций. Телефон круглосуточной горячей линии «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов
Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»
Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку
В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека
Краснодар поборется за звание беговой столицы России
Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество
В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки
В Геленджике появится огромный парк
В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района
На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов
В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»
В Геленджике снесли очередной самострой