На Кубани неизвестные похитили более 12 километров проводов с ЛЭП

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-16T10:01:05+03:00

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В Новопокровском районе в станице Калниболотская неизвестные украли более 12 километров провода воздушной линии электропередачи и оборудования с двух трансформаторных подстанций.

- Специалисты Тихорецкого филиала ПАО «Кубаньэнерго» совместно с правоохранительными органами расследуют обстоятельства хищения. Нанесенный ущерб составил свыше 1,8 миллиона рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубаньэнерго».

– Кража оборудования с энергообъектов – прямая угроза надежному и бесперебойному электроснабжению потребителей. Охотники за металлом не только нарушают закон, но и рискуют жизнью и здоровьем. Оборудование находится под напряжением, – отметил директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь

Энергетики просят граждан быть бдительными и сообщать в полицию или на горячую линию Кубаньэнерго о подозрительных лицах вблизи ЛЭП и подстанций. Телефон круглосуточной горячей линии «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.

ИСТОЧНИК KP.RU