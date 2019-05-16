В Краснодаре улицу имени Суворова полностью отремонтируют в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-16T10:22:31+03:00

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В краевой столице улицу имени Суворова полностью отремонтируют в 2019 году. Работы идут одновременно на двух участках - от улицы Станкостроительной до путепровода по Суворова и до улицы Дмитриевская Дамба.

Ремонт бригады производят в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта на одной из наиболее загруженных магистралей.

- Улица имени Суворова - один из загруженных въездов в Краснодар и выездов из города. Более того, это путь сразу в центр. Правильно, что основные работы на проезжей части ведутся ночью – это направление очень загружено. Сам путепровод начнем ремонтировать в ближайшие месяцы, - сказал Евгений Первышов.

Общая протяженность ремонтируемых участков составляет 2,3 километра. Рабочие уже выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части. Возле тротуаров старый асфальт снимают вручную. По ночам на расчищенных участках укладывают слой асфальтобетона, поднимают колодцы коммуникаций.

Также через несколько месяцев стартует ремонт Суворовского путепровода. Это отдельный блок работ, который будет идти параллельно с ремонтом улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU