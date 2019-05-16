2019-05-16T10:22:31+03:00
Общество

В Краснодаре улицу имени Суворова полностью отремонтируют в 2019 году

Рабочие уже выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В краевой столице улицу имени Суворова полностью отремонтируют в 2019 году. Работы идут одновременно на двух участках - от улицы Станкостроительной до путепровода по Суворова и до улицы Дмитриевская Дамба.

Ремонт бригады производят в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта на одной из наиболее загруженных магистралей.

- Улица имени Суворова - один из загруженных въездов в Краснодар и выездов из города. Более того, это путь сразу в центр. Правильно, что основные работы на проезжей части ведутся ночью – это направление очень загружено. Сам путепровод начнем ремонтировать в ближайшие месяцы, - сказал Евгений Первышов.

Общая протяженность ремонтируемых участков составляет 2,3 километра. Рабочие уже выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части. Возле тротуаров старый асфальт снимают вручную. По ночам на расчищенных участках укладывают слой асфальтобетона, поднимают колодцы коммуникаций.

Также через несколько месяцев стартует ремонт Суворовского путепровода. Это отдельный блок работ, который будет идти параллельно с ремонтом улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов
Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»
Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку
В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека
Краснодар поборется за звание беговой столицы России
Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество
В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки
В Геленджике появится огромный парк
В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района
На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов
В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»
В Геленджике снесли очередной самострой