СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-16T10:38:15+03:00

В Сочи заблокировали информацию о продаже квартир в самострое под снос Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Сочи прокуратура Центрального района провела проверку в сфере соблюдения требований градостроительного законодательства. Было установлено, что на двух арендованных земельных участках, которые расположены на улице Пластунской, 49 и 51-летними мужчинами возводилась многоэтажка.

Они получили разрешение только на строительство двух индивидуальных жилых домов, поэтому по требованию собственника земли они сами демонтировали фундамент самостроя. За это время мужчины успели продать квартиры в несуществующем доме на сумму более 38 миллионов рублей.

- В отношении злоумышленников возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время проверки было установлено, что в Интернете размещены сведения о реализации помещений в жилом комплексе «СГУТИК» по улице Пластунской.

Прокуратура направила в Советский районный суд Краснодара исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению в РФ. Доступ к указанным сведениям ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU