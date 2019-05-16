СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-16T11:02:16+03:00

В Успенском районе задержали двоих жителей Пермского края, которые перевозили свертки с наркотиками Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Их заключили под стражу

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- В Успенском районе 17 и 18-летним приезжим из Пермского края предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотического средства без цели сбыта в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ), - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

23 февраля молодые люди в качестве пассажиров следовали на попутном автомобиле марки «Лада Ларгус». Около 20:00 машину для проверки документов остановили на стационарном посту ДПС «Кавказ».

В карманах одежды молодых людей правоохранители нашли свертки с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта это наркотик.

Обвиняемые находятся под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также проверят причастность парней к сбыту наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU