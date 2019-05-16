2019-05-16T11:02:16+03:00
Происшествия

В Успенском районе задержали двоих жителей Пермского края, которые перевозили свертки с наркотиками

Их заключили под стражу
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Успенском районе задержали двоих жителей Пермского края, которые перевозили свертки с наркотикамиВ Успенском районе задержали двоих жителей Пермского края, которые перевозили свертки с наркотикамиФото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

- В Успенском районе 17 и 18-летним приезжим из Пермского края предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотического средства без цели сбыта в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ), - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

23 февраля молодые люди в качестве пассажиров следовали на попутном автомобиле марки «Лада Ларгус». Около 20:00 машину для проверки документов остановили на стационарном посту ДПС «Кавказ».

В карманах одежды молодых людей правоохранители нашли свертки с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта это наркотик.

Обвиняемые находятся под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также проверят причастность парней к сбыту наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов
Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»
Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку
В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека
Краснодар поборется за звание беговой столицы России
Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество
В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки
В Геленджике появится огромный парк
В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района
На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов
В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»
В Геленджике снесли очередной самострой