В Новороссийске мужчина организовал незаконное производство алкогольной продукции

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-16T11:17:13+03:00

Ему грозит либо штраф в размере до четырех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет

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В Новороссийске в мае-июне прошлого года местный житель с целью извлечения прибыли от незаконного производства алкогольной продукции арендовал нежилые помещения и гаражный бокс. Он купил сырье и материалы – более 4 тысяч литров спирта, бутылки, картонные упаковочные коробки, этикетки с названиями водки и оборудование.

- Также он нанял иностранных граждан и водителя с личным грузовым автомобилем. На таком производстве ему удалось произвести около 9 тысяч бутылок алкоголя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В июне сотрудники Новороссийского линейного отдела на транспорте изъяли незаконную продукцию. Ее рыночная стоимость составила порядка 3,4 миллионов рублей.

В отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконное производство, закупка, хранение, перевозка этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии) возбуждено уголовное дело. Ему грозит либо штраф в размере до четырех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU