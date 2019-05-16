2019-05-16T11:50:26+03:00
Здоровье

В Белоглинском районе пройдет акция «Кубань против рака»

Местные жители смогут попасть на прием к краевым онкологам 18 мая
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Белоглинском районе пройдет акция «Кубань против рака». 18 мая местные жители смогут попасть на консультативно-диагностический прием к краевым онкологам. Акция начнется в районной больнице Белой Глины в 09:00 и продлится в течение дня.

Для прохождения обследования направление и предварительная запись не потребуются.

«Кубань против рака» – это профилактический проект, благодаря которому специализированная медпомощь становится доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае для лечения онкобольных намечено приобрести свыше 1 тысячи единиц современного оборудования. В рамках проекта планируется дооснастить пять онкодиспансеров, три больницы.

Кроме того, к 2026 году в Краснодаре возле поселка Знаменского хотят построить новый онкодиспансер на тысячу коек с поликлиникой. Его стоимость составит 15,9 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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