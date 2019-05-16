2019-05-16T12:03:08+03:00
Происшествия

В Славянском районе задержали 32-летнего мужчину с пакетиком амфетамина

Ему грозит до десяти лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Славянском районе задержали 32-летнего мужчину с пакетиком амфетаминаВ Славянском районе задержали 32-летнего мужчину с пакетиком амфетаминаФото: Архив "КП"
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В Славянском районе сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей хранит запрещенные вещества. Правоохранители задержали гражданина на одной из улиц Славянска-на-Кубани.

- У него нашли бумажный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Его отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это психотропное вещество - амфетамин общей массой более двух граммов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В отделе полиции мужчина признался, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

В отношении 32–летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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