В Славянском районе задержали 32-летнего мужчину с пакетиком амфетамина
В Славянском районе сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей хранит запрещенные вещества. Правоохранители задержали гражданина на одной из улиц Славянска-на-Кубани.
- У него нашли бумажный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Его отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это психотропное вещество - амфетамин общей массой более двух граммов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
В отделе полиции мужчина признался, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.
В отношении 32–летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU