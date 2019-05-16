В Краснодаре мужчина залез в частный дом

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-16T12:19:16+03:00

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В Краснодаре около 02:00 экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании сигнализации в одном из охраняемых домов по улице Академической.

- Сотрудники прибыли по указанному адресу. Они заметили окно со следами взлома и обратили внимание на мужчину, который удалялся от домовладения. При виде росгвардейцев неизвестный попытался скрыться. При задержании мужчина оказал сопротивление, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Злоумышленника передали сотрудникам полиции. Им оказался 22-летний житель сопредельного государства. У него нашли медицинскую маску, строительные перчатки и сотовый телефон, который он, предположительно, похитил из частного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU