2019-05-16T12:19:16+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина залез в частный дом

Он успел похитить мобильный телефон
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
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В Краснодаре около 02:00 экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании сигнализации в одном из охраняемых домов по улице Академической.

- Сотрудники прибыли по указанному адресу. Они заметили окно со следами взлома и обратили внимание на мужчину, который удалялся от домовладения. При виде росгвардейцев неизвестный попытался скрыться. При задержании мужчина оказал сопротивление, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Злоумышленника передали сотрудникам полиции. Им оказался 22-летний житель сопредельного государства. У него нашли медицинскую маску, строительные перчатки и сотовый телефон, который он, предположительно, похитил из частного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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