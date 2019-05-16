2019-05-16T12:42:27+03:00
Происшествия

В Геленджике снесли очередной самострой

У владельца объекта не было необходимых для строительства документов
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краюФото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю
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В Геленджике стало одним самостроем меньше. На трехэтажное здание площадью около 600 квадратных метров у владельца не было необходимых документов. Администрация города-курорта выступила взыскателем в рамках исполнительного производства.

- Должник неоднократно привлекался к административной ответственности, с него взыскали исполнительский сбор. После того, как на владельца объекта наложили несколько ограничительных мер и запретили ему выезжать за границу, он согласился добровольно снести самострой за собственный счет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Сейчас все работы завершены, земельный участок освобожден от строительного мусора. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в документе

Напомним, в Сочи заблокировали информацию о продаже квартир в самострое под снос. По решению суда доступ к данным сведениям ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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