ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-16T15:19:56+03:00

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея ПАО «ТНС энерго Кубань» разработало «Гид по квитанции».

В инструкции, которая представлена в перечне услуг на корпоративном сайте kuban.tns-e.ru для потребителей электроэнергии пошагово и доступно описаны, все составляющие и расчеты к оплате за определенный период. Кликнув на позиции в этом разделе можно посмотреть детализацию расчета, узнать иные составляющие задолженности, а также понять из чего и по какой формуле рассчитывается итоговая сумма платежа на конец месяца. Для однотарифного и двухтарифного приборов учета предусмотрена отдельная инструкция.

«Гид по квитанции» - это максимально доступная и упрощенная форма прочтения нашего платежного документа. Мы постарались расшифровать все аббревиатуры и расчеты. Надеемся, что такой сервис поможет нашим клиентам разобраться во всех деталях и сделает коммуникацию между потребителями и поставщиком электроэнергии, легкой и понятной - отмечают в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU