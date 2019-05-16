В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»

СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-16T13:12:48+03:00

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В Краснодаре во Дворце спорта «Олимп» пройдет фестиваль Кубок чемпионов» по спортивной борьбе. Он состоится 16 мая и 17 мая.

- В рамках «Кубка чемпионов» местные жители увидят поединки по вольной и греко-римской борьбе, а также по грэпплингу (это борцовская техника с использованием захватов) с участием наиболее известных спортсменов в этих дисциплинах, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара

- Здорово, что Краснодар принимает соревнования по разным видам спорта все более высокого уровня, все больше популярных спортивных событий проходит именно в кубанской столице, и мы, со своей стороны готовы это развивать и поддерживать. Уверен, что для всех любителей борьбы, боевых единоборств в нашем городе, крае и в целом в России это будет большой спортивный праздник, - прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов.

Программа турнира рассчитана на два дня — 16 и 17 мая. В ней примут участие спортсмены из 10 стран, среди которых Степан Марянян, Иво Ангелов, Мигран Арутюнян, Давид Сафарян, Ассакалов Рустам, Давид Чакветадзе, Арман Царукян. Ранее «Кубки чемпионов» проходили только в США, как правило - в Нью-Йорке.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 17 мая в 19:00 во Дворце спорта «Олимп».

За день до соревнований спортсмены проведут мастер-классы, взвешивание и церемонию «face to face». Также гостей ждут выступления советского и российского актера, кинорежиссера, сценариста и продюсера, певца Александра Иншакова, шоу мага шоковых иллюзий, фокусника и иллюзиониста, участника телепроекта «Минута славы-2010» Сергея Листопада, а также российского битбоксера, певца, композитора Вахтанга Каландадзе.

ИСТОЧНИК KP.RU