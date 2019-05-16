2019-05-16T13:50:40+03:00
Происшествия

На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий

Из-за его действий администрации Усть-Лабинского района был причинен имущественный вред
Александра ПОДУШКО
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На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочийНа Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочийФото: Архив "КП"
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- В Усть-Лабинском районе возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В октябре прошлого года местная жительница подала в регистрационный орган заявление о постановке земельного участка на кадастровый учет и его оформление в собственность.

Подозреваемый не сообщил женщине, что для этого необходимо заключить соглашение с органом местного самоуправления об их перераспределении. Несмотря на это мужчина провел правовую экспертизу и зарегистрировал право собственности на женщину.

В результате участок площадью 400 квадратных метров был передан местной жительницы. Администрации Усть-Лабинского района был причинен имущественный вред.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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