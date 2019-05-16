На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
- В Усть-Лабинском районе возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В октябре прошлого года местная жительница подала в регистрационный орган заявление о постановке земельного участка на кадастровый учет и его оформление в собственность.
Подозреваемый не сообщил женщине, что для этого необходимо заключить соглашение с органом местного самоуправления об их перераспределении. Несмотря на это мужчина провел правовую экспертизу и зарегистрировал право собственности на женщину.
В результате участок площадью 400 квадратных метров был передан местной жительницы. Администрации Усть-Лабинского района был причинен имущественный вред.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU